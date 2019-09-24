Князева Людмила Юрьевна
Окончила Московскую Консерваторию по классу композиции профессора А.И. Пирумова.
Людмила Князева - композитор, член Союза композиторов, лауреат международных конкурсов, участник международных музыкальных фестивалей «Московская осень», «Международный фестиваль молодежи и студентов и др. В октябре 2006 года Людмила Князева приняла участие в выставке Buchmesse во Франкфурте, где были представлены ее авторские работы в области музыки, литературы, театра и документальных фильмов.
В 2016 году Людмила приняла участие в Международном конкурсе Творческих и методических работ и получила звание лауреата (1 место).
В 2019 году были подготовлены и опубликованы релизы музыкальных и литературных произведений Людмилы Князевой на ведущих мировых цифровых площадках, включая Spotifay, ITunes, Apple, Google Ply, Amazon, Napster, 7 digital, Яндекс Музыка и др.
Одна из самых известных работ Людмилы - моноспектакль «Восхождение» о слепом монахе Антонии, который побывал у Ноева Ковчега на горе Арарат. Спектакль полностью основан на документальном материале. В постановке этого спектакля в ИМДТ (г. Истра), а также в творческом вечере Домы Ученых ЦАГИ (г.Жуковский) Людмила выступила в роли сценариста, автора музыки и актрисы.
На эту же тему Людмила Князева написала программную симфонию «Восхождение» и книгу «Восхождение» (в печатном и звуковом формате) на русском и английском языках.
В области музыкального творчества Людмила Князева работает в академическом современном стиле. Ее творческое портфолио содержит произведения разных жанров и форм, в том числе: симфоническая музыка, одна опера. два балета. камерная музыка, композиции для хора, музыка для детей и популярные песни.
Л.Ю. Князева активно ведет концертную и музыкально-просветительскую деятельность.
Только за последние годы она дала около 8 авторских концертов и приняла участие в 12 сборных концертах в том числе авторский концерт в Московском Доме Композиторов 21.02.2020, два концерта (ко Дню Защиты детей и ко Дню семьи) в Московском парке «Кузьминки» летом 2019 г., концерт – творческая встреча в музее и библиотеке имени Андрея Белого в г. Балашиха Мос. обл. 8 мая 2021г., творческая встреча в Московском Департаменте Образования – осень 2019г., концерт в «Музыкальной гостиной» ДМШ им. Бортнянского г. Москва – осень 2019г. и др. (видео отчеты с фрагментами исполняемых произведений Л.Ю. Князевой представлены на её каналах ЮТУБ.)
Её произведения исполняются в концертах различными солистами и коллективами как в России, так и за рубежом. Длительная творческая дружба и сотрудничество связывает Л.Ю.Князеву с такими исполнителями как Мария Ходина (известная скрипачка, исполнительница произведений современных авторов, преподаватель ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова), Камерный хор ГМПИ имени М.М. Ипполитова – Иванова (художественный руководитель – профессор Г.Богданова, дир. – профессор В. Науменко), инструментальный ансамбль «Двадцатый век» и др.
Л.Ю. Князева приняла участие в организации и проведении Всероссийского и Международного проектов для молодежи; «Песня собирает друзей» и «Музыка и танцы эпохи барокко».
- Соната для двух фортепиано, 1991
- Серенада для фортепьяно в трех частях. 1991
- «Городу - герою Бресту». Концертино для двух фортепиано, фагота и ударных,1995
- Романсы на стихи Владимира Маяковского. Вокальный цикл, 1995
- Романсы на стихи Блэза Сандрара. Вокальный цикл, 1996
- Вокальный цикл для тенора, сопрано, фортепьяно и ударных инструментов на стихи современных поэтов, 1997
- Цикл песен для детей на стихи Ирины Токмаковой, 2003
- Песни для детей. Сборник, 2003
- Детская опера «Бармалей». Музыка и либретто Л. Князевой. Тексты песен и сюжетная основа К.Чуковского, 2004
- «Багатель для голоса и струнного квартета», Концертино, 2005
- «Восхождение к Ноеву Ковчегу». Моноспектакль. Сценарий и музыка Людмилы Князевой. Сюжет основан на документальном материале о слепом русском монахе Антонии, побывавшем у Ноева Ковчега на горе Арарат.
- Постановки: ИМДТ г. Истра М.О, и Дом Ученых ЦАГИ г.Жуковский М.О., 2005
- «Научи меня Боже любить». Песнопение на стихи К.Р. для баса, струнного оркестра и камерного хора, 2006
- «Тысяча журавлей». Балет. Либретто Ирины Барановой и Людмилы Князевой.
- Произведение посвящено японской девочке Садако Сасаки, погибшей в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 2006
- Триптих для скрипки и фортепиано «По мотивам русских народных сказок», 2006
- Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, 2007
- .Прелюдия и скерцо для кларнета и фортепиано, 2007
- Соната для кларнета и фортепиано, 2009
- «Николо – Радовицкий монастырь. Историко – музыкальный очерк». Музыка к аудио спектаклю, 2010
- «История Свято-Екатерининского монастыря. Повествование и песнопения». Музыка к аудио спектаклю, 2010
- Симфония №1 «Восхождение» в трех частях, 2013
- «Запомните нас такими». Музыка к кинофильму, 2016 (Кинофильм получил премию Губернатора Московской области).
- Симфония №2. 2015 – 2021
- «Настанет день». Вокально –хоровой цикл acapella, 2018
- Цикл пьес для скрипки и фортепиано, 2018
- V120. Концерт для голоса с оркестром, 2019
- «Бешеная скрипка». Концертино для скрипки с оркестром, 2021
- «Отважный Вовка». Музыка к мультфильму, 2021
- «Музыкальный альбом юного пианиста». Сборник пьес для детей, 2021
- «Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль», Музыкальный сборник для детей. Издательство ВАКО (три переиздания: 2013, 2016, 2021)
- «История любви молодой девушки». Балет в двух действиях, 2021
Отклики в прессе:
- «Музыкальный Клондайк», интервью: Композитор Людмила Князева: «Необходимо всегда оставаться самим собой в жизни и творчестве…» (muzklondike.ru)
- Электронный журнал «В мире женской политики»: Всероссийский конкурс «Песня собирает друзей» — Мир женской политики (wpolitics.ru)